Мужская команда Свердловской области и женская команда Москвы стали победителями Спартакиады по баскетболу 3х3

В Москве завершился турнир по баскетболу 3x3 в рамках Всероссийской спартакиады. Победителями соревнований стали мужская команда Свердловской области и женская команда Москвы.

В финале мужского турнира Артем Беклемишев, Вячеслав Заботин, Александр Захаров и Кирилл Писклов в составе команды Свердловской области обыграли соперников из Пермского края (Евгений Макаренко, Павел Морозов, Владислав Перевалов, Сергей Широков) — 21:20. Бронзовые медали выиграла Самарская область.

Женская команда Москвы, в составе которой выступали Софья Кузилова, Анна Лешковцева, и Анастасия Щеколдина, победили в финале команду Московской области (Анна Здебская, Елена Жеребцова, Екатерина Лялина, Мария Никишина) со счетом 16:15. Бронза досталась баскетболисткам из Свердловской области.

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