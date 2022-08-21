Функционер НБА: «В лиге не так много команд, которые дали бы Дрэймонду Грину максимальный контракт»

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По мнению руководителя одного из клубов НБА, форварду «Голден Стэйт» Дрэймонду Грину будет сложно найти команду, которая согласится подписать с ним максимальный контракт на четыре года.

«В лиге не так много команд, которые дали бы Дрэймонду Грину максимальный контракт. Он должен подходить остальным игрокам, и «Уорриорз» отлично подходят ему на обеих сторонах площадки.

Но его стиль игры позволит ему находиться на своем уровне в течение большей части следующего контракта. Следующим летом ему будет 33 года. Он сможет играть на своем уровне еще два-три года», – сказал функционер.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?

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