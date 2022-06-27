Факундо Кампаццо: «Мой приоритетный вариант – остаться в НБА»

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Разыгрывающий «Денвера» Факундо Кампаццо прояснил свою позицию после интервью, в котором он порассуждал о возможном возвращении в Европу и мадридский «Реал».

«Мой приоритетный вариант номер один, номер два и номер три – остаться в НБА. На данном этапе я не держу в голове вариант с возвращением в Европу. Очевидно, что это случится на каком-то этапе в будущем, но не сейчас.

Моя позиция такова: я хочу еще раз попробовать в НБА, в любом клубе, но попробовать себя в НБА», – говорится в заявлении Кампаццо.

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