Факундо Кампаццо: «Мой приоритетный вариант – остаться в НБА»

Разыгрывающий «Денвера» Факундо Кампаццо прояснил свою позицию после интервью, в котором он порассуждал о возможном возвращении в Европу и мадридский «Реал».
«Мой приоритетный вариант номер один, номер два и номер три – остаться в НБА. На данном этапе я не держу в голове вариант с возвращением в Европу. Очевидно, что это случится на каком-то этапе в будущем, но не сейчас.
Моя позиция такова: я хочу еще раз попробовать в НБА, в любом клубе, но попробовать себя в НБА», – говорится в заявлении Кампаццо.