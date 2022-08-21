Деннис Шредер пропустит отборочный матч чемпионата мира из-за травмы

Теги травмы сборная Германии НБА сборная Швеции Деннис Шредер чемпионат мира-2023 Баскетбол

Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шредер пропустит отборочный матч чемпионата мира-2023 против Швеции из-за травмы.

Шредер не поедет на матч в Швецию и займется лечением лодыжки в Германии. Ожидается, что он возобновит тренировки 24 августа. Об этом сообщила Федерация баскетбола Германии после товарищеского матча против Сербии (56:83).

Матч Швеция – Германия состоится в четверг, 25 августа. 28 августа Германия примет на своей площадке Словению.

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