Товарищеские матчи. Турция – Словения, Италия встретится с Францией и другие игры

Сегодня состоятся восемь товарищеских матчей с участием европейских сборных.

Турция сыграет со Словенией, Италия встретится с Францией.

Товарищеские матчи

Польша – Украина

12 августа. 17:00

Грузия – Израиль

12 августа. 18:00

Венгрия – Словакия

12 августа. 18:00

Чехия – Болгария

12 августа. 18:30

Эстония – Бельгия

12 августа. 19:00

Нидерланды – Германия

12 августа. 20:00

Турция – Словения

12 августа. 20:00

Италия – Франция

12 августа. 21:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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