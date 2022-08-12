Товарищеские матчи. Турция – Словения, Италия встретится с Францией и другие игры

Сегодня состоятся восемь товарищеских матчей с участием европейских сборных.
Турция сыграет со Словенией, Италия встретится с Францией.
Польша – Украина
12 августа. 17:00
Грузия – Израиль
12 августа. 18:00
Венгрия – Словакия
12 августа. 18:00
Чехия – Болгария
12 августа. 18:30
Эстония – Бельгия
12 августа. 19:00
Нидерланды – Германия
12 августа. 20:00
Турция – Словения
12 августа. 20:00
Италия – Франция
12 августа. 21:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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