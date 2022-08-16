Один из ветеранов сборной Греции хотел ударить молодого Янниса по лицу

Форвард испытывал трудности в начале выступления за сборную Греции из-за своего характера.

В книге «Яннис: невероятное восхождение MVP приводится ситуация, в которой один из опытных игроков команды был недоволен тем, что новичок слишком серьезно относится к делу.

«Скажи этому парню, чтобы он изменил свое отношение, иначе я ударю ему по лицу», – заявил ветеран в разговоре с , который возглавлял сборную с 2014 по 2016 год.

«Он абсолютно не был готов играть, но являлся настоящим бриллиантом. Греция – маленькая страна. Конечно, здесь отличная баскетбольная культура, но у нас никогда не было игрока с такими характеристиками. Нам нужно было работать с его необузданным талантом», – прокомментировал ситуацию сам Кацикарис.

Disney+ выпустил фильм об идеальной семье Адетокумбо. Яннис в нем даже не главный герой