Карим Абдул-Джаббар запустит подкаст с бывшими партнерами по «Лейкерс» эпохи «Шоутайм»

Шестикратный чемпион НБА Карим Абдул-Джаббар объявил, что запускает новый подкаст, в котором он будет беседовать с бывшими партнерами по «Лейкерс» эпохи «Шоутайм».

«После просмотра документального сериала «Наследие: Правдивая история «Лейкерс» мы с моим другом и бывшим партнером по команде Нормом Никсоном решили поговорить по видеосвязи о периоде «Шоутайм». Мы поговорили о Мэджике Джонсоне, , других наших партнерах по команде и многом другом. Мы с Нормом получили огромное удовольствие, обсуждая наши игровые стратегии и замечательных одноклубников.

Этот разговор откроет серию видеочатов с моими бывшими партнерами по команде и тренерами, включая , Майкла Купера, , Байрона Скотта, Джамала Уилкса, , Курта Рамбиса, и Эй Си Грина. Вы не захотите пропустить то, что они расскажут о своих проблемах и триумфах во время спортивной карьеры и после нее», – заявил Карим.

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