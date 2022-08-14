Карим Абдул-Джаббар: «Мэджик Джонсон хотел отдать мне награду MVP финальной серии 1980 года»

Легендарный центровой «Лейкерс» рассказал, как хотел отдать ему свою награду MVP финальной серии 1980 года.

«Эта награда MVP вызвала разногласия. Одни спортивные обозреватели и болельщики считали, что я заслужил ее за свой вклад во время всей серии, другие думали, что Мэджик заслужил ее за невероятную универсальность и лидерские качества, которые он проявил в напряженный момент.

Когда я встретил самолет по возвращении команды домой после победы в финале, Мэджик хотел отдать мне награду MVP. Он думал, что я ее заслужил. Я сказал: «Спасибо, Ирвин, но ты должен оставить ее себе. Мы не позволим чему-то подобному встать между нами». И мы не позволили», – рассказал Карим.

Абдул-Джаббар пропустил 6-й матч финальной серии 1980 года против «Филадельфии» (4-2) из-за травмы, но завершил серию с показателями 33,4 очка, 13,6 подбора и 4,6 блок-шота в среднем за матч.

В отсутствие Карима Мэджик провел последний матч серии на позиции центрового, набрав 42 очка, 15 подборов, 7 передач, 3 перехвата и блок-шот. Показатели Джонсона в серии составили 21,5 очка, 11,2 подбора, 8,7 передачи и 2,7 перехвата.

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