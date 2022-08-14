Карим Абдул-Джаббар – о Мэджике и Уэстхэде: «Если вы пытаетесь управлять 22-летним высококлассным спортсменом, не позволяя ему показывать свою лучшую игру, вы получаете конфликт»

Легендарный центровой «Лейкерс» рассказал о причинах конфликта между и главным тренером Полом Уэстхэдом.

«После победного финала 1980 года и Мэджик, и Пол находились на пике и были уверены в своем мастерстве. Вот в чем была проблема: «Лейкерс» обыгрывали соперников за счет высокой скорости, и Мэджик был ключевой частью той стратегии, потому что у него была сверхъестественная интуиция касательно того, когда проходить, а когда отдавать передачи.

Мэджик был первой частью нашего нападения, а я был второй частью в краске. Мы были похожи на джаз, предвосхищая действия друг друга, читая движения тела и реагируя на ноты друг друга.

У Пола был более методичный, тактический подход. Он добавил больше комбинаций, которые задушили спонтанность Мэджика и убили наше преимущество в быстром прорыве. Мэджик не мог быть Мэджиком. А если вы пытаетесь управлять 22-летним высококлассным спортсменом, не позволяя ему показывать свою лучшую игру, вы получаете конфликт», – рассказал Карим.

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