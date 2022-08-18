«Сперс» с большим отрывом лидируют по проценту побед в матчах регулярного чемпионата с 2000 года

Аналитик ESPN Кирк Голдсберри опубликовал инфографику, которая показывает процент побед каждой команды НБА в матчах регулярного чемпионата с сезона-1999/2000.

лидирует с большим отрывом с процентом выше 65. Второе место занимает , выигравший почти 60 процентов матчей.

, завоевавший четыре чемпионских титула за последние восемь лет, имеет показатель чуть выше 50 процентов.

Самый низкий процент побед – около 40 – у .

У Грегга Поповича 1336 побед в НБА – больше, чем у любого другого тренера в истории. Но самую первую победу ему не засчитали