«Сперс» с большим отрывом лидируют по проценту побед в матчах регулярного чемпионата с 2000 года

Аналитик ESPN Кирк Голдсберри опубликовал инфографику, которая показывает процент побед каждой команды НБА в матчах регулярного чемпионата с сезона-1999/2000.
«Сан-Антонио» лидирует с большим отрывом с процентом выше 65. Второе место занимает «Даллас», выигравший почти 60 процентов матчей.
«Голден Стэйт», завоевавший четыре чемпионских титула за последние восемь лет, имеет показатель чуть выше 50 процентов.
Самый низкий процент побед – около 40 – у «Нью-Йорка».
У Грегга Поповича 1336 побед в НБА – больше, чем у любого другого тренера в истории. Но самую первую победу ему не засчитали