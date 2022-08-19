Димитрис Итудис: «Национальные сборные должны иметь возможность заявлять 14 игроков»

Главный тренер сборной Греции Димитрис Итудис считает, что должна увеличить количество игроков в заявках национальных команд на свои турниры до 14.

«Это правило необходимо изменить. Национальные сборные должны иметь возможность заявлять 14 игроков для участия в турнирах ФИБА.

Мы живем в эпоху пандемий, уровень конкуренции на большинстве турниров более чем высок, есть и травмы, и фактор усталости. Несправедливо, когда в команде остается 11 игроков из-за травмы.

Почему бы не заявлять 14 игроков? ФИБА принимает решения, исходя из того, как развивается спорт. Еще в 2000 году в «Финале четырех» Евролиги у нас были составы из 10 игроков. Мы перешли к 12 игрокам, и теперь, как я думаю, пришло время перейти к 14. Я считаю, что есть веский аргумент в пользу такой эволюции», – сказал Итудис.

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