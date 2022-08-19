Яннис Папапетру может пропустить отборочный матч ЧМ-2023 против Сербии из-за травмы

Игроки сборной Греции Яннис Папапетру и Костас Гонтикас получили травмы и выбыли из строя на неопределенный срок.

Попадание Гонтикаса в окончательной состав сборной было маловероятным, в то время как Папапетру является ключевым игроком национальной команды. Форвард может пропустить предстоящий матч квалификации чемпионата мира-2023 против Сербии.

Папапетру получил растяжение сухожилия бицепса. У Гонтикаса обнаружена трещина в правой руке.

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