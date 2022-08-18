Димитрис Итудис: «Сборной Греции нужно поработать над атакой против зонной защиты»

Главный тренер сборной Греции Димитрис Итудис после победы над Польшей в стартовом матче Кубка Акрополя (101:78) назвал проблемы, с которыми столкнулась его команда.

«Я думаю, что зонная защита – одно из оружий, которое наши соперники будут использовать против нас. Кроме того, мы плохо защищались. Посмотрим, что сможем противопоставить зонной защите Грузии. Нам нужно поработать над этим в товарищеских матчах и на оставшихся тренировках.

Нам нужно стать командой, пока мы ей не стали. У нас есть игроки, которые еще не играли вместе», – сказал Итудис.

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