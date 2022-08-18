Тайлер Дорси: «Оптимистично настроен относительно Евробаскета, наша цель — медаль»

Атакующий защитник сборной Греции и «Далласа» после победы над Польшей в первом матче Кубка Акрополя заявил, что задача команды на предстоящем чемпионате Европы – завоевать медаль.

«Я счастлив, что играю в национальной сборной. В предыдущие годы меня не было в команде, но теперь я с Яннисом и счастлив, что играю. Греция всегда была для меня домом.

Приятно играть с Яннисом и остальными парнями. Яннис постоянно атакует и делает передачи. Защита поляков построила стену перед Яннисом, поэтому я всегда был открыт и имел возможность для броска.

Я оптимистично настроен относительно , наша цель — медаль», – заявил Дорси.

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