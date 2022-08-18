Малькольм Томас стал игроком «Самары»

Форвард Малкольм Томас (33 года, 206 см) продолжит карьеру в «Самаре», сообщает агентство игрока SLASH Sports.

Американец известен в России по выступлениям за «Химки» в сезонах-2017/18 и 2018/19.

Томас провел прошлый сезон за , набирая 14,1 очка, 7,8 подбора и 2,4 передачи в среднем за матч в чемпионате Турции.

Томас выступал в НБА с 2011 по 2015 год. На счету форварда 43 матча за «Сан-Антонио», «Голден Стэйт», «Чикаго», «Юту» и «Филадельфию».

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