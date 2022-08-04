«Самара» подписала Айзейю Риза

объявила о подписании контракта с американским форвардом Айзейей Ризом (25 лет, 196 см).

Сезон-21/22 Риз провел в команде «Лондон Лайонз», с которой стал финалистом чемпионата Великобритании.

В матчах чемпионата Великобритании Айзейя в среднем набирал 19,5 очка, 4,5 подбора и 6,7 передачи, в матчах Кубка ФИБА-Европа – 16,4 очка, 5,6 подбора и 7,1 передачи.

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