Билл Симмонс: «С каких пор релиз календаря НБА стал пятидневным событием?»

Известный спортивный эксперт посмеялся над шумихой вокруг опубликования расписания матчей сезона НБА-2022/23.

«С каких пор релиз календаря НБА стал пятидневным событием? Подождите, дайте угадаю, «Уорриорз», «Селтикс», «Бакс», «Лейкерс», «Сиксерс», «Гризлис» и «Никс» будут часто показывать по национальному телевидению.

Источники: «Селтикс» и «Лейкерс» сыграют друг с другом дважды в этом сезоне, один раз в Бостоне и один раз в Лос-Анджелесе», – написал Симмонс на своей странице в Twitter.

В среду НБА опубликовала полное расписание матчей регулярного чемпионата сезона-2022/23.

Никола Йокич попробует стать MVP третий сезон подряд. За последние 50 лет это удавалось лишь Лэрри Берду