Влад Голдин: «Сегодня играть не буду, а следующий матч начну в старте»

Влад Голдин поделился впечатлениями от дебюта за «Майами» в Летней лиге НБА.

«Впечатления об игре – очень позитивные. Понятно, что хотелось сыграть лучше, можно было больше забить, можно было больше подобрать. Однако, если учесть, что этой команде всего два-три дня с момента первой тренировки, я считаю, получилось достаточно неплохо.

Надо привыкнуть к скоростям. Здесь ребята побыстрее, чем в студенческой лиге. И надо привыкнуть к тому, что судьи судят разный контакт. В студенческой лиге они судят одно, здесь они судят совсем другое, а если посмотрим Евролигу, они судят по-другому. Поэтому надо адаптироваться и понять, что где-то дадут фол, а где-то не дадут. Я думаю, что все прошло очень даже хорошо.

Для вас есть небольшие инсайды. Сегодня играть не буду. Начинаю в старте следующую игру, а эту игру сижу. Тренер сказал, что до официальной Летней лиги хочет посмотреть всех», – рассказал российский центровой «Майами» каналу «Взял мяч».

Во вчерашнем матче Летней лиги против «Сан-Антонио» (82:69) Голдин набрал 7 очков и сделал 3 подбора за 12 минут на паркете. Сегодня «Майами » сыграет против «Лейкерс», послезавтра – против «Голден Стэйт».