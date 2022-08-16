Сборная Сербии опровергла слухи о травме Николы Милутинова

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Федерация баскетбола Сербии опровергла слухи о травме центрового ЦСКА Николы Милутинова (27 лет, 212 см).

Ранее в сербских СМИ появилась информация, что баскетболист получил травму колена.

Федерация сообщила, что Милутинов находится в расположении сборной, а его здоровью ничего не угрожает.

Сербия продолжает подготовку к Евробаскету-2022. На групповом этапе команда сыграет с Израилем, Чехией, Польшей, Финляндией и Нидерландами.

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