Владимир Мицов: «Эргин Атаман не проводил тренировки, а после матчей уходил на пляж»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок Эргин Атаман Анадолу Эфес Адриатическая лига Галатасарай Будучность Владимир Мицов Баскетбол

Форвард «Будучности» Владимир Мицов (37 лет, 201 см) рассказал о стиле работы главного тренера «Анадолу Эфеса» и сборной Турции Эргина Атамана.

Мицов выступал под руководством Атамана за «Галатасарай» с 2014 по 2017 год.

«На тренировках всю работу делает ассистент. Атаман только приходит в конце занятия, чтобы сказать: «До свидания». На следующий день после матча Евролиги он снова уходит и отправляется на пляж», – заявил Мицов.

Атаман становился победителем Евролиги с «Анадолу Эфесом» в двух последних сезонах.

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