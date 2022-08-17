Эндрю Уиггинс: «В плей-офф хотел показать, что достоин быть в защитной сборной»

Форвард «Голден Стэйт» надеется попасть в символические пятерки по игре в защите в новом сезоне.

«В прошлом сезоне я не получил ни одного голоса, так что принял это близко к сердцу. Во время плей-офф я подумал: «Это мой шанс показать, на что я действительно способен. Начните рассматривать меня всерьез», – признался Уиггинс.

В плей-офф-2022 форвард набирал 16,5 очка, а также совершал 7,5 подбора, 1,8 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот в среднем за матч.

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