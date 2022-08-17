ЧЕ-2022. Юноши (U16). 1/4 финала. Франция встретится с Италией, Словения – с Испанией и другие матчи

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Сегодня в северомакедонском Скопье пройдут матчи 1/4 финала плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 16 лет.

Франция встретится с Италией, Словения – с Испанией.

Чемпионат Европы

Юноши (U16)

Скопье, Северная Македония

Плей-офф

1/4 финала

Франция – Италия

17 августа. 14.15

Словения – Испания

17 августа. 16.30

Литва – Турция

17 августа. 18.45

Израиль – Греция

17 августа. 21.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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