ЧЕ-2022. Юноши (U16). 1/4 финала. Франция встретится с Италией, Словения – с Испанией и другие матчи

Сегодня в северомакедонском Скопье пройдут матчи 1/4 финала плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 16 лет.
Франция встретится с Италией, Словения – с Испанией.
Юноши (U16)
Скопье, Северная Македония
Плей-офф
1/4 финала
Франция – Италия
17 августа. 14.15
Словения – Испания
17 августа. 16.30
Литва – Турция
17 августа. 18.45
Израиль – Греция
17 августа. 21.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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