ЧЕ-2022. Юноши (U16). Франция – Израиль, Сербия сыграет с Данией и другие матчи

Теги результаты кадетская сборная Греции кадетская сборная Сербии кадетская сборная Италии кадетская сборная Литвы кадетская сборная Испании кадетская сборная Латвии кадетская сборная Польши кадетская сборная Хорватии кадетская сборная Турции кадетская сборная Израиля кадетская сборная Франции кадетская сборная Черногории кадетская сборная Дании кадетская сборная Словении кадетский ЧЕ-2022 Баскетбол

Сегодня в северомакедонском Скопье продолжится групповой этап чемпионата Европы среди юношей до 16 лет.

Во второй игровой день Франция встретится с Израилем, Сербия сыграет с Данией.

Чемпионат Европы

Юноши (U16)

Скопье, Северная Македония

Групповой этап

Группа A

Франция – Израиль

13 августа. 15:15

Нидерланды – Литва

13 августа. 22:00

Положение команд: Израиль – 1-0, Литва – 1-0, Франция – 0-1, Нидерланды – 0-1.

Группа B

Хорватия – Словения

13 августа. 17:30

Дания – Сербия

13 августа. 22:00

Положение команд: Словения – 1-0, Хорватия – 1-0, Сербия – 0-1, Дания – 0-1.

Группа C

Турция – Латвия

13 августа. 15:15

Польша – Италия

13 августа. 17:30

Положение команд: Польша – 1-0, Италия – 1-0, Турция – 0-1, Латвия – 0-1.

Группа D

Испания – Черногория

13 августа. 19:45

Северная Македония – Греция

13 августа. 19:45

Положение команд: Греция – 1-0, Северная Македония – 1-0, Черногория – 0-1, Испания – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

В костюме нового «Хищника» – бывший баскетболист. Он уже привык изображать гигантских монстров в кино

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные