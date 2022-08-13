ЧЕ-2022. Юноши (U16). Франция – Израиль, Сербия сыграет с Данией и другие матчи

Сегодня в северомакедонском Скопье продолжится групповой этап чемпионата Европы среди юношей до 16 лет.
Во второй игровой день Франция встретится с Израилем, Сербия сыграет с Данией.
Юноши (U16)
Скопье, Северная Македония
Групповой этап
Группа A
Франция – Израиль
13 августа. 15:15
Нидерланды – Литва
13 августа. 22:00
Положение команд: Израиль – 1-0, Литва – 1-0, Франция – 0-1, Нидерланды – 0-1.
Группа B
Хорватия – Словения
13 августа. 17:30
Дания – Сербия
13 августа. 22:00
Положение команд: Словения – 1-0, Хорватия – 1-0, Сербия – 0-1, Дания – 0-1.
Группа C
Турция – Латвия
13 августа. 15:15
Польша – Италия
13 августа. 17:30
Положение команд: Польша – 1-0, Италия – 1-0, Турция – 0-1, Латвия – 0-1.
Группа D
Испания – Черногория
13 августа. 19:45
Северная Македония – Греция
13 августа. 19:45
Положение команд: Греция – 1-0, Северная Македония – 1-0, Черногория – 0-1, Испания – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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