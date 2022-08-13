ЧЕ-2022. Юноши (U16). Франция – Израиль, Сербия сыграет с Данией и другие матчи

Сегодня в северомакедонском Скопье продолжится групповой этап чемпионата Европы среди юношей до 16 лет.

Во второй игровой день Франция встретится с Израилем, Сербия сыграет с Данией.

Чемпионат Европы

Юноши (U16)

Скопье, Северная Македония

Групповой этап

Группа A

Франция – Израиль

13 августа. 15:15

Нидерланды – Литва

13 августа. 22:00

Положение команд: Израиль – 1-0, Литва – 1-0, Франция – 0-1, Нидерланды – 0-1.

Группа B

Хорватия – Словения

13 августа. 17:30

Дания – Сербия

13 августа. 22:00

Положение команд: Словения – 1-0, Хорватия – 1-0, Сербия – 0-1, Дания – 0-1.

Группа C

Турция – Латвия

13 августа. 15:15

Польша – Италия

13 августа. 17:30

Положение команд: Польша – 1-0, Италия – 1-0, Турция – 0-1, Латвия – 0-1.

Группа D

Испания – Черногория

13 августа. 19:45

Северная Македония – Греция

13 августа. 19:45

Положение команд: Греция – 1-0, Северная Македония – 1-0, Черногория – 0-1, Испания – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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