ЧЕ-2022. Юноши (U16). 1/8 финала. Франция сыграет с Хорватией, Греция – с Латвией

Сегодня в северомакедонском Скопье начнется плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 16 лет.
На стадии 1/8 финала Франция сыграет с Хорватией, а Греция встретится с Латвией.
Юноши (U16)
Скопье, Северная Македония
Плей-офф
1/8 финала
Франция – Хорватия
16 августа. 15.15
Испания – Польша
16 августа. 15.15
Словения – Нидерланды
14 августа. 17.30
Италия – Черногория
14 августа. 17.30
Турция – Северная Македония
14 августа. 19.45
Греция – Латвия
14 августа. 19.45
Литва – Дания
14 августа. 22.00
Сербия – Израиль
14 августа. 22.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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