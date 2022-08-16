ЧЕ-2022. Юноши (U16). 1/8 финала. Франция сыграет с Хорватией, Греция – с Латвией

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Сегодня в северомакедонском Скопье начнется плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 16 лет.

На стадии 1/8 финала Франция сыграет с Хорватией, а Греция встретится с Латвией.

Чемпионат Европы

Юноши (U16)

Скопье, Северная Македония

Плей-офф

1/8 финала

Франция – Хорватия

16 августа. 15.15

Испания – Польша

16 августа. 15.15

Словения – Нидерланды

14 августа. 17.30

Италия – Черногория

14 августа. 17.30

Турция – Северная Македония

14 августа. 19.45

Греция – Латвия

14 августа. 19.45

Литва – Дания

14 августа. 22.00

Сербия – Израиль

14 августа. 22.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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