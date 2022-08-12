ЧЕ-2022. Юноши (U16). Литва против Франции, Греция сыграет с Испанией и другие матчи

Сегодня в северомакедонском Скопье стартует групповой этап чемпионата Европы среди юношей до 16 лет.
В первый игровой день Литва встретится с Францией, Греция сыграет с Испанией.
Юноши (U16)
Скопье, Северная Македония
Групповой этап
Группа A
Израиль – Нидерланды
12 августа. 15:15
Литва – Франция
12 августа. 17:30
Положение команд: Израиль – 0-0, Франция – 0-0, Литва – 0-0, Нидерланды – 0-0.
Группа B
Словения – Дания
12 августа. 19:45
Сербия – Хорватия
12 августа. 22:00
Положение команд: Словения – 0-0, Сербия – 0-0, Хорватия – 0-0, Дания – 0-0.
Группа C
Латвия – Польша
12 августа. 15:15
Италия – Турция
12 августа. 17:30
Положение команд: Латвия – 0-0, Италия – 0-0, Турция – 0-0, Польша – 0-0.
Группа D
Черногория – Северная Македония
12 августа. 19:45
Греция – Испания
12 августа. 22:00
Положение команд: Черногория – 0-0, Греция – 0-0, Испания – 0-0, Северная Македония – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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