ЧЕ-2022. Юноши (U16). Литва против Франции, Греция сыграет с Испанией и другие матчи

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Сегодня в северомакедонском Скопье стартует групповой этап чемпионата Европы среди юношей до 16 лет.

В первый игровой день Литва встретится с Францией, Греция сыграет с Испанией.

Чемпионат Европы

Юноши (U16)

Скопье, Северная Македония

Групповой этап

Группа A

Израиль – Нидерланды

12 августа. 15:15

Литва – Франция

12 августа. 17:30

Положение команд: Израиль – 0-0, Франция – 0-0, Литва – 0-0, Нидерланды – 0-0.

Группа B

Словения – Дания

12 августа. 19:45

Сербия – Хорватия

12 августа. 22:00

Положение команд: Словения – 0-0, Сербия – 0-0, Хорватия – 0-0, Дания – 0-0.

Группа C

Латвия – Польша

12 августа. 15:15

Италия – Турция

12 августа. 17:30

Положение команд: Латвия – 0-0, Италия – 0-0, Турция – 0-0, Польша – 0-0.

Группа D

Черногория – Северная Македония

12 августа. 19:45

Греция – Испания

12 августа. 22:00

Положение команд: Черногория – 0-0, Греция – 0-0, Испания – 0-0, Северная Македония – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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