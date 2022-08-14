ЧЕ-2022. Юноши (U16). Сербия встретится со Словенией, Испания сыграет с Северной Македонией и другие матчи

Сегодня в северомакедонском Скопье продолжится групповой этап чемпионата Европы среди юношей до 16 лет.
В третий игровой день Сербия встретится со Словенией, Испания сыграет с Северной Македонией.
Юноши (U16)
Скопье, Северная Македония
Групповой этап
Группа A
Франция – Нидерланды
14 августа. 16.30
Израиль – Литва
14 августа. 21.00
Положение команд: Литва – 2-0, Израиль – 1-1, Франция – 1-1, Нидерланды – 0-2.
Группа B
Словения – Сербия
14 августа. 16.30
Хорватия – Дания
14 августа. 18.45
Положение команд: Словения – 2-0, Хорватия – 1-1, Сербия – 1-1, Дания – 0-2.
Группа C
Турция – Польша
14 августа. 14.15
Латвия – Италия
14 августа. 21.00
Положение команд: Италия – 2-0, Польша – 1-1, Турция – 1-1, Латвия – 0-1.
Группа D
Черногория – Греция
14 августа. 14.15
Испания – Северная Македония
14 августа. 18.45
Положение команд: Греция – 2-0, Северная Македония – 1-1, Испания – 1-1, Черногория – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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