ЧЕ-2022. Юноши (U16). Сербия встретится со Словенией, Испания сыграет с Северной Македонией и другие матчи

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Сегодня в северомакедонском Скопье продолжится групповой этап чемпионата Европы среди юношей до 16 лет.

В третий игровой день Сербия встретится со Словенией, Испания сыграет с Северной Македонией.

Чемпионат Европы

Юноши (U16)

Скопье, Северная Македония

Групповой этап

Группа A

Франция – Нидерланды

14 августа. 16.30

Израиль – Литва

14 августа. 21.00

Положение команд: Литва – 2-0, Израиль – 1-1, Франция – 1-1, Нидерланды – 0-2.

Группа B

Словения – Сербия

14 августа. 16.30

Хорватия – Дания

14 августа. 18.45

Положение команд: Словения – 2-0, Хорватия – 1-1, Сербия – 1-1, Дания – 0-2.

Группа C

Турция – Польша

14 августа. 14.15

Латвия – Италия

14 августа. 21.00

Положение команд: Италия – 2-0, Польша – 1-1, Турция – 1-1, Латвия – 0-1.

Группа D

Черногория – Греция

14 августа. 14.15

Испания – Северная Македония

14 августа. 18.45

Положение команд: Греция – 2-0, Северная Македония – 1-1, Испания – 1-1, Черногория – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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