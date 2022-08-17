Джастин Льюис перенесет операцию по поводу травмы передней крестообразной связки

Новичок Джастин Льюис выбыл из строя на неопределенный срок и перенесет операцию по поводу травмы передней крестообразной связки правого колена, сообщает официальный сайт клуба.

20-летний форвард не был выбран на драфте-2022, но уже 7 июля «Чикаго» подписал с ним двусторонний контракт. Ожидалось, что Льюис будет активно привлекаться в основную командую.

В матчах Летней лиги НБА Льюис набирал 7,6 очка, 4,4 подбора и 0,8 блок-шота в среднем за игру.

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