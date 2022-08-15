«Кто знает, что будет в будущем». Яннис Адетокумбо не исключает возможность перехода в «Чикаго»

Суперзвезда «Милуоки» заявил, что может рассмотреть возможность перехода в , когда истечет срок его контракта с «Бакс».

«Я думаю, что любой баскетболист, который ответит «нет» на этот вопрос, будет лжецом.

Это команда, которая выиграла много чемпионатов, за которую выступал один из величайших игроков в истории, если не величайший.

Тут и думать не о чем, все хотели бы играть за «Чикаго». Кто знает, что будет в будущем. Кто знает, что готовит жизнь. Может быть, я буду играть за «Чикаго». Но сейчас я предан «Милуоки», – сказал Яннис.

Контракт Адетокумбо с рассчитан до 2026 года с опцией игрока на сезон-2025/26.

Disney+ выпустил фильм об идеальной семье Адетокумбо. Яннис в нем даже не главный герой