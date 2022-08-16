Горан Драгич: «Дончич в 2017-м и сейчас – небо и земля, теперь он лидер»

Ветеран отметил прогресс разыгрывающего «Далласа» в игре за сборную Словении.

«Лука в 2017 году и сейчас... Это небо и земля. В то время он только перешел на самый высокий уровень. Сейчас мы все знаем, что его имя означает в мире баскетбола. Он впервые попал в сборную пять лет назад. Мы познакомили его со всем этим. Теперь он лидер, а я буду равняться на него.

У нас действительно большие ожидания ото его игры. Он, безусловно, будет одним из лучших игроков чемпионата Европы. Надеюсь, он будет здоров и сможет провести несколько хороших матчей», – признался Драгич.

В 2017 году Словения стала победителем . Драгич был признан MVP турнира, Дончич попал в символическую сборную.

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