Джордан Пул – главный претендент на награду лучшему запасному игроку по оценке экспертов ESPN

Защитник «Голден Стэйт» является главным претендентом на награду лучшему запасному игроку сезона-2022/23 по оценкам спортивных экспертов и журналистов ESPN.

По результатам опроса, 77,8 процента экспертов поставили Пула на первое место, защитник набрал 77 баллов. Примечательно, что в прошедшем сезоне Пул сыграл 51 матч в стартовой пятерке «Уорриорз» вместо травмированного Клэя Томпсона.

Результаты опроса ESPN:

1. Джордан Пул («Голден Стэйт») – 77 баллов (77,8 процента)

2. Малкольм Брогдон («Бостон») – 22 (16,7)

3. («Клипперс») – 15 (5,6)

4. («Майами») – 13

5. Кэм Джонсон («Финикс») – 9

6. Спенсер Динуидди («Даллас») – 6

7. Бобби Портис («Милуоки») – 5

8. («Чикаго») – 4

9-10. («Кливленд») – 3

9-10. Брэндон Кларк («Мемфис») – 3

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