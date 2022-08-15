Джордан Пул – главный претендент на награду лучшему запасному игроку по оценке экспертов ESPN

Защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул является главным претендентом на награду лучшему запасному игроку сезона-2022/23 по оценкам спортивных экспертов и журналистов ESPN.
По результатам опроса, 77,8 процента экспертов поставили Пула на первое место, защитник набрал 77 баллов. Примечательно, что в прошедшем сезоне Пул сыграл 51 матч в стартовой пятерке «Уорриорз» вместо травмированного Клэя Томпсона.
Результаты опроса ESPN:
1. Джордан Пул («Голден Стэйт») – 77 баллов (77,8 процента)
2. Малкольм Брогдон («Бостон») – 22 (16,7)
3. Джон Уолл («Клипперс») – 15 (5,6)
4. Тайлер Хирро («Майами») – 13
5. Кэм Джонсон («Финикс») – 9
6. Спенсер Динуидди («Даллас») – 6
7. Бобби Портис («Милуоки») – 5
8. Алекс Карузо («Чикаго») – 4
9-10. Кевин Лав («Кливленд») – 3
9-10. Брэндон Кларк («Мемфис») – 3
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