Сергей Елевич: «Если люди от России находятся в ФИБА — это очень здорово»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич считает, что переход генерального секретаря РФБ Натальи Галкиной на работу в центральный офис может помочь российскому баскетболу на международной арене.

«Конечно, ее уход в ФИБА — большая потеря для нашей баскетбольной федерации. Все‑таки Галкина уже в теме была. У нее очень профессиональный подход к баскетболу, Наталья — знающий человек, она очень эрудирована. Просто так не приглашают в ФИБА. Это достойное приглашение, тем более в той ситуации, которая сейчас происходит в спорте.

Это очень хорошо, что наших людей приглашают туда. Они востребованы. Поможет ли нам ее присутствие в ФИБА в нынешней непростой ситуации? Это всегда помогает. Кириленко стал отвечать за 3×3 — и уже серьезный прогресс. Опять же, если люди от России находятся в ФИБА — это очень здорово.

Что будет здесь, в РФБ? Есть люди, которые закроют эту тему. Есть Владимир Дячок, но, конечно, заменить Галкину будет трудно. Конечно, у нас сейчас нет международных турниров, поэтому на внутреннем уровне мы все сделаем успешно. А там будем смотреть дальше: нужно воспитывать специалистов», — передает слова Елевича «Матч ТВ».

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