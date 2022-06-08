Си Джей Макколлум: «Зайон должен следить за своим режимом и питанием, чтобы оставаться в игре»

Защитник «Нового Орлеана» рассказал о том, как нужно действовать его одноклубнику Зайону Уильямсону, чтобы оставаться здоровым.

За три сезона в НБА Зайон сыграл в 85 матчах из 226 возможных.

«Я считаю, что травмы – это часть игры. Нужно позаботиться о мелочах: в какое время я ложусь спать, сколько воды я выпиваю за день, выполняешь ли ты разминку, пользуешься ли массажем. Позволяет ли твой режим сохранять тело в отличной форме для игры дома и на выезде? Вот что действительно важно.

Для парней, который уже получали травмы, важнее всего понимание, как нужно восстанавливаться. Диета, которую ты строго выполняешь. Личный повар, который следит за твоим питанием. Все эти мелочи дают тебе шансы добиться успеха. Невозможно избежать травм, но тебе нужно не допустить усугубления этих травм», – заявил Макколлум.

Зайона Уильямсона ждали в НБА сильнее, чем кого-либо со времен Леброна. Но пока он становится все толще и получает травмы