Дрэймонд Грин: «Энтони Эдвардс будет звездой медиа, у него выдающаяся уверенность в себе»

Форвард высоко оценил потенциал атакующего защитника «Миннесоты» в качестве автора подкастов.

«У него выдающаяся уверенность в себе. Он говорит любое дерьмо, которое приходит ему на ум, и я ценю это. Он веселый и харизматичный», – сказал Дрэймонд.

Недавно Эдвардс резко ответил Грину за его насмешки над чемпионскими амбициями «Тимбервулвс».

21-летний баскетболист сыграл одну из ключевых ролей в фильме «Ворваться в НБА» (в оригинале – «Hustle»).

«Прорваться в НБА» – квест Адама Сэндлера по поиску звезд НБА, который сдвигает персонажей на второй план и строит сюжет на камео