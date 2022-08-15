Руководитель одного из клубов считает, что Дюрэнт скорее завершит карьеру, чем снова сыграет за «Бруклин»

Руководитель одного из клубов НБА считает, что 33-летний форвард Кевин Дюрэнт скорее завершит карьеру, чем снова сыграет за «Бруклин», сообщает инсайдер Марк Стейн.

На недавней встрече с владельцем клуба Джозефом Цаем Дюрэнт заявил, что не хочет выступать за «Бруклин», пока командой руководят генеральный менеджер Шон Маркс и главный тренер Стив Нэш.

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст считает, что Дюрэнт может не появиться в предсезонном тренировочном лагере «Нетс». «Все идет именно к этому», – сказал он.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?