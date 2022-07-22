Демаркус Казинс: «Переход в «Клипперс» – идеальный вариант для Уолла на данном этапе карьеры»

Центровой Демаркус Казинс оценил перспективы Джона Уолла в .

«Считаю Джона Уолла своим братом. Он был свидетелем на моем свадьбе. Мне кажется, переход в «Клипперс» – идеальный вариант для него на данном этапе карьеры.

У Джона случались взлеты и падения, на него стали лепить эти ярлыки, появилась определенная репутация. Но есть такой момент: все это меняется, когда начинаешь побеждать. У «Клипперс» отличная команда, отличный тренер в лице , Джон попал в первоклассную организацию, хорош в качестве владельца.

Уолл в идеальной ситуации, чтобы направить карьеру в правильном направлении. Он может вернуть себе положительную репутацию», – сказал Казинс.

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