Светислав Пешич: «Не смог предложить Теодосичу статус и место, которые раньше были у него в сборной»

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич объяснил решение не брать 35-летнего разыгрывающего на Евробаскет-2022.

«Я ему прямо сказал, что не могу предложить тот статус и место, которые раньше были у него в сборной, и что мы выбрали игроков, которые в данный момент могут дать команде больше. Мы сели и приняли решение.

Было много дискуссий на тему, что он капитан сборной и так далее. Я хотел оставить его в команде в качестве запасного игрока, но он никогда не был запасным, и я честно сказал ему, что у меня есть лучшие игроки, чем он, на позиции защитника.

Команду набирают не из лучших игроков, а из тех, кто лучше всего работает, причем не только из опытных спортсменов, но и из неопытных. Решение было принято. Он поблагодарил меня, я тоже поблагодарил его за то, как он согласился с этим решением, и на этом пока все. Никого не отстраняли и не выгоняли из сборной, это важно подчеркнуть», — сказал Пешич.

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