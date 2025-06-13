Джордж Гервин: «Тайриз Халибертон попал несколько важнейших бросков и доказал, что относится к категории суперзвезд»
Джордж Гервин оценил статус Тайриза Халибертона.
«Если обдумать ситуацию, он всегда был готов, когда его команде это было нужно. Суперзвезда – это тот, на кого можно положиться. Тот, кто ведет за собой в критической ситуации. И он подходит под этот критерий.
Он меня сильно порадовал. Попал несколько важнейших бросков и этим довел команду до нынешнего успеха. Он вполне доказал мне, что относится к категории суперзвезд и должен иметь этот титул», – заключил член Зала славы баскетбола.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Run It Back
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