Товарищеские матчи. 16 очков Йокича помогли Сербии обыграть Черногорию

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Сборная Сербии в рамках подготовки к предстоящим отборочным матчам чемпионата мира обыграла в Белграде команду Черногории со счетом 82:73.

Встреча на «Штарк Арене» началась с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Цетине, Черногория, 12 августа. Неизвестный убил 11 человек и ранил шестерых.

Товарищеские матчи

Сербия – Черногория – 82:73

СЕРБИЯ: Йокич (16), Мицич (13), Милутинов (12).

ЧЕРНОГОРИЯ: Симонович, Дублевич (оба – 17), Перри (13).

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