Женская НБА. «Атланта» примет «Чикаго», «Лас-Вегас» Эйжи Уилсон сыграет с «Далласом» Пейдж Бекерс
Сегодня состоятся два матча регулярного чемпионата женской НБА.
«Атланта» примет «Чикаго». «Лас-Вегас» и MVP прошлого сезона Эйжа Уилсон встретятся с «Далласом» и 1-м номером драфта Пейдж Бекерс.
Женская НБА
Регулярный чемпионат
14 июня. 2.30
Лас-Вегас – Даллас
14 июня. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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