Женская НБА. «Атланта» примет «Чикаго», «Лас-Вегас» Эйжи Уилсон сыграет с «Далласом» Пейдж Бекерс

Сегодня состоятся два матча регулярного чемпионата женской НБА.

«Атланта» примет «Чикаго». «Лас-Вегас» и MVP прошлого сезона Эйжа Уилсон встретятся с «Далласом » и 1-м номером драфта Пейдж Бекерс.

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Атланта – Чикаго

14 июня . 2.30

Лас-Вегас – Даллас

14 июня . 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.