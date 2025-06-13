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Женская НБА. «Атланта» примет «Чикаго», «Лас-Вегас» Эйжи Уилсон сыграет с «Далласом» Пейдж Бекерс

Сегодня состоятся два матча регулярного чемпионата женской НБА.

«Атланта» примет «Чикаго». «Лас-Вегас» и MVP прошлого сезона Эйжа Уилсон встретятся с «Далласом» и 1-м номером драфта Пейдж Бекерс.

Женская НБА

Регулярный чемпионат

АтлантаЧикаго

14 июня. 2.30

Лас-Вегас – Даллас

14 июня. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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