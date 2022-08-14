Неманя Бьелица может пропустить Евробаскет из-за травмы

Чемпион НБА 2022 года в составе «Голден Стэйт» может пропустить предстоящий чемпионат Европы из-за травмы, сообщает Mozzart Sport.

Сербский форвард получил бесконтактную травму голени во время вчерашнего товарищеского матча против Черногории (82:73). Степень тяжести повреждения пока не установлена.

25 августа Сербия сыграет решающий домашний матч против Греции в рамках отборочного турнира чемпионата мира.

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