Неманя Бьелица может пропустить Евробаскет из-за травмы

Чемпион НБА 2022 года в составе «Голден Стэйт» Неманя Бьелица может пропустить предстоящий чемпионат Европы из-за травмы, сообщает Mozzart Sport.
Сербский форвард получил бесконтактную травму голени во время вчерашнего товарищеского матча против Черногории (82:73). Степень тяжести повреждения пока не установлена.
25 августа Сербия сыграет решающий домашний матч против Греции в рамках отборочного турнира чемпионата мира.
В костюме нового «Хищника» – бывший баскетболист. Он уже привык изображать гигантских монстров в кино