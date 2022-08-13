Руководитель клуба НБА: «Орландо» может предложить контракт Джордану Пулу»

Руководитель одной из команд Восточной конференции считает, что следует побороться за атакующего защитника «Уорриорз» следующим летом.

«На месте «Мэджик» я бы подготовил предложение, если он станет ограниченно свободным агентом. С высокой долей вероятности «Голден Стэйт» не сможет повторить», – заявил анонимный функционер.

Ранее сообщалось, что Пул претендует на четырехлетнее соглашение с суммарной заработной платой 100 миллионов долларов.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?