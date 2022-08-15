Мария Захарова – об обмене баскетболистки Грайнер: «Российская сторона готова к профессиональному разговору и конкретным действиям»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона готова к профессиональному разговору и конкретным действиям по обмену заключенными с США.

«Я еще раз хочу подчеркнуть: российская сторона готова к профессиональному разговору и конкретным действиям на этот счет. Но только профессионально. Готовы те люди, которые должны этим заниматься? И эта работа делается не у микрофонов.

Успех переговоров по обмену заключенными никогда не бывает заслугой одного человека, одной структуры, работает коллектив профессионалов.

С российской стороны все к этому готово. Если американская сторона будет продолжать заниматься жуткой, страшной политической интригой и дрязгами, тогда пусть американские граждане знают своих героев», – сказала дипломат.

Ранее Вашингтон предложил Москве обменять российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в США тюремный срок за торговлю оружием, на осужденную в России за контрабанду наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

Центровая екатеринбургского УГМК, «Финикса» и сборной США Бриттни Грайнер осуждена на 9 лет колонии за контрабанду наркотиков. Баскетболистка была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. У нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло.

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