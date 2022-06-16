Наталья Галкина – об отстранении российских клубов в Евролиге: «Надо развивать своих игроков, свой чемпионат»

Теги чемпионат России жен Turkish Airlines EuroLeague РФБ Единая лига ВТБ Наталья Галкина Баскетбол

Генеральный секретарь РФБ Наталья Галкина прокомментировала отстранение российских команд от участия в следующем сезоне Евролиги.

«В каждой ситуации нужно находить плюсы. Надо развивать своих игроков, свой чемпионат. Отсутствие Евролиги может повлиять на развитие Единой лиги ВТБ, а также женской Премьер-лиги.

В свою очередь Евролига потеряет болельщиков из России, а также спортивную составляющую. ЦСКА всегда выходил в «Финал четырех», так же как и женский «Динамо» Курск и УГМК. Они всегда показывали баскетбол высшего уровня», — отметила Наталья Галкина.

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