Наталья Галкина – об отстранении российских клубов в Евролиге: «Надо развивать своих игроков, свой чемпионат»

Генеральный секретарь РФБ Наталья Галкина прокомментировала отстранение российских команд от участия в следующем сезоне Евролиги.

«В каждой ситуации нужно находить плюсы. Надо развивать своих игроков, свой чемпионат. Отсутствие Евролиги может повлиять на развитие лиги ВТБ, а также женской Премьер-лиги.

В свою очередь Евролига потеряет болельщиков из России, а также спортивную составляющую. ЦСКА всегда выходил в «Финал четырех», так же как и женский «Динамо» Курск и УГМК. Они всегда показывали баскетбол высшего уровня», — отметила Наталья Галкина.

В Мадриде новый русский: Вадим Воронцов — самый юный легионер в истории «Реала»