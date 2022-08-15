Эксперты ESPN считают, что Паоло Банкеро станет лучшим новичком сезона-2022/23

Теги Орландо НБА Паоло Банкеро Чет Холмгрен Джабари Смит Джейден Айви Киган Мюррэй Беннедикт Матурин Баскетбол

Первый номер драфта-2022, форвард «Орландо» Паоло Банкеро является главным претендентом на награду лучшему новичку сезона-2022/23 по оценкам спортивных экспертов и журналистов ESPN.

По результатам опроса, половина экспертов поставили Банкеро на первое место. Форвард набрал 60 баллов и обошел центрового «Оклахомы» Чета Холмгрена (43).

Последний раз награда лучшему новичку доставалась первому номеру драфта в 2016 году (Карл-Энтони Таунс).

Результаты опроса ESPN:

1. Паоло Банкеро («Орландо») – 60 баллов (50,0 процента)

2. Чет Холмгрен («Оклахома») – 43 (16,7)

3. Джейден Айви («Детройт») – 20 (5,6)

4. Киган Мюррэй («Сакраменто») – 18 (11,1)

5. Джабари Смит («Хьюстон») – 16 (16,7)

6. Беннедикт Матурин («Индиана» – 5

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