Эксперты ESPN считают, что Паоло Банкеро станет лучшим новичком сезона-2022/23

Первый номер драфта-2022, форвард «Орландо» Паоло Банкеро является главным претендентом на награду лучшему новичку сезона-2022/23 по оценкам спортивных экспертов и журналистов ESPN.
По результатам опроса, половина экспертов поставили Банкеро на первое место. Форвард набрал 60 баллов и обошел центрового «Оклахомы» Чета Холмгрена (43).
Последний раз награда лучшему новичку доставалась первому номеру драфта в 2016 году (Карл-Энтони Таунс).
Результаты опроса ESPN:
1. Паоло Банкеро («Орландо») – 60 баллов (50,0 процента)
2. Чет Холмгрен («Оклахома») – 43 (16,7)
3. Джейден Айви («Детройт») – 20 (5,6)
4. Киган Мюррэй («Сакраменто») – 18 (11,1)
5. Джабари Смит («Хьюстон») – 16 (16,7)
6. Беннедикт Матурин («Индиана» – 5
Смит – «большой» Клэй, Исон – Кавай, Вашингтон – лучшая версия Марио Чалмерса? Разбираем новичков «Рокетс»