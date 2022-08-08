Деджонте Мюррэй поиздевался над Паоло Банкеро на площадке. Позже игроки обменялись выпадами в сети

Защитник «Атланты» и первый номер драфта-2022 из приняли участие в матче полулюбительской лиги Zeke-End в Вашингтоне.

В одном из эпизодов Мюррэй обманул Банкеро издевательским финтом, сразу после чего забил сверху, набросив самому себе от щита. Затем он что-то сказал итальянцу и бросил мяч в его сторону.

После игры баскетболисты обменялись выпадами в социальных сетях.

Банкеро: Отписался от меня в инстаграме и все такое, хм, кажется, это что-то личное. Ну хорошо, но будь готов к защите в следующий раз и перестань просить подстраховку. Семья 😂

Мюррэй: Ты пытался хвастать этим своим первым пиком, и это после того, как я поддерживал тебя, когда ты был совсем пацаном. В свое время ты подбирал для меня мячик. Не лезь в сеть и не пытайся что-то сказать. Ты уже не тот скромный юноша, каким всегда был, а я остаюсь собой. Ты изменился и потерял мое уважение. Будь скромнее. Сейчас все в твоей жизни становится серьезным. Я по-прежнему хочу видеть тебя побеждающим, таков уж я.

Банкеро: Я все тот же скромный парень. Не надо ничего сочинять в интернете.

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