Брайан Уиндхорст: «Кевин Дюрэнт может пропустить тренировочный лагерь «Нетс»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст допускает, что звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт может не явиться в предсезонный лагерь команды.

«Если бы неделю назад вы спросили меня: «Пропустит ли Кевин Дюрэнт тренировочный лагерь, если его не обменяют?» Я бы ответил: «Я так не думаю».

Теперь я это допускаю. Все идет именно к этому», – сказал Уиндхорст.

На недавней встрече с владельцем клуба Джозефом Цаем Дюрэнт заявил, что не хочет выступать за «Бруклин», пока командой руководят генеральный менеджер Шон Маркс и главный тренер Стив Нэш.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?