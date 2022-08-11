Букмекеры считают, что «Бостон» и «Финикс» станут лучшими командами нового регулярного чемпионата

Американские букмекеры считают, что и «Финикс» станут лучшими командами по итогам регулярного чемпионата в сезоне-22/23.

Показатель over/under «Селтикс» составляет 54,5 победы, «Санз» – 53,5 победы. Рядом расположены «Бакс» и действующие чемпионы «Уорриорз» (по 52,5 победы).

Худшие показатели в прогнозируются у «Индианы», и – по 24,5 победы.

Показатель , который может потерять звездного форварда Кевина Дюрэнта, составляет 45,5 победы.

В костюме нового «Хищника» – бывший баскетболист. Он уже привык изображать гигантских монстров в кино

«Год искали, полтора ремонтировали, прошлым летом запустились». Слава Зайцев – о своем отельном бизнесе

Как поживает самая яркая команда прошлого 10-летия? Баскетбольные «Химки» – на пути возвращения