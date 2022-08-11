Букмекеры считают, что «Бостон» и «Финикс» станут лучшими командами нового регулярного чемпионата

Американские букмекеры считают, что «Бостон» и «Финикс» станут лучшими командами по итогам регулярного чемпионата в сезоне-22/23.
Показатель over/under «Селтикс» составляет 54,5 победы, «Санз» – 53,5 победы. Рядом расположены «Бакс» и действующие чемпионы «Уорриорз» (по 52,5 победы).
Худшие показатели в НБА прогнозируются у «Индианы», «Хьюстона» и «Сан-Антонио» – по 24,5 победы.
Показатель «Бруклина», который может потерять звездного форварда Кевина Дюрэнта, составляет 45,5 победы.
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