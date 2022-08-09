Горан Драгич: «Вернулся в сборную не за 5-м местом, хочется взять медаль Евробаскета»

Разыгрывающий (36 лет, 191 см) поделился ожиданиями от выступления за сборную Словении на Евробаскете-2022.

«Это будет самый сложный чемпионат в моей карьере. Сейчас во многих национальных команд есть игроки из НБА. Верю, что у нас хорошие шансы на победу. Я вернулся в сборную не для того, чтобы бороться за пятое или шестое место. Хочется завоевать медаль, но сейчас нужно двигаться шаг за шагом», – сказал Драгич.

Последний чемпионат Европы проводился в 2017 году. Тогда Горан привел Словению к «золоту» и был признан MVP турнира.

Егор Климович – самый баскетбольный актер России. Снялся в «Движении вверх», поработал с Гриффином, делает фильм для АСБ