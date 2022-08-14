Шакил О’Нил: «Мои дочери не знакомят с бойфрендами, я сразу вычислю ловеласа»

Прославленный центровой Шакил О’Нил скептически относится к друзьям своих дочерей.

«Мои дочери, наверное, даже не разрешат мне увидеться с их бойфрендами. Нужно понимать, что я старый ловелас и знаю, о чем думают все эти маленькие мальчики. Если я посмотрю на тебя, а ты похож на ловеласа, у тебя нет шансов», – сказал Шак.

У баскетболиста три дочери – Таахира (26 лет), Амира (20 лет) и Меара (16 лет).

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