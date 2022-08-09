Шакил О’Нил: «Хотел бы сыграть в нынешней НБА, устроил бы скотобойню»

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Шакил О’Нил выразил недовольство по поводу изменений в правилах игры, которые вводит НБА в последние годы.

«Думаю, это вредит игре. Есть старая поговорка: не сломано – не чини. В большинстве случаев правила меняются лишь потому, что кто-то жалуется. Люди назовут меня хейтером, но дело не в этом. Я хотел бы сыграть в нынешней , против этих лютиков. Гарантирую, что устроил бы скотобойню», – заявил О’Нил.

Шак неоднократно критиковал центрового «Миннесоты» , считая, что он незаслуженно получил максимальный контакт.

Десять изменений, которые сделают «Миннесоту» контендером